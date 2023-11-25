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  3. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Demir Çocuk Anaokulu Öğretmenlerini Ağırladı
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Demir Çocuk Anaokulu Öğretmenlerini Ağırladı

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Demir Çocuk Anaokulu Öğretmenlerini Ağırladı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ Demir Çocuk Anaokulu öğretmenleri ve anaokulunda eğitim gören öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında makamında ağırladı.

Bu anlamlı ziyarette, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KBÜ Demir Çocuk Anaokulu Müdürü Öğr. Gör. Mücahit Yuvacı, Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Tufan Tekeli, Anaokulu Koordinatörü Nahide Özdemir, anaokulu öğretmenleri ve sevimli öğrenciler hazır bulundu.

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Rektör Kırışık, öğrencileri Rektörlük ofisindeki fuaye salonunda ağırladı. Ziyaret sırasında öğrencilere tek tek ilgi gösteren rektör, onlarla sohbet etti ve keyifli anlar yaşandı. KBÜ Demir Çocuk Anaokulu Resim ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Aynur Çelikçi tarafından özel olarak hazırlanan tablo, Rektör Kırışık'a 24 Kasım Öğretmenler Günü için hediye edildi.

Rektör Kırışık, duyduğu memnuniyeti dile getirerek anaokulu öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür etti. Öğretmenler Günü vesilesiyle anaokulu öğretmenlerine çiçek takdim eden rektör, bu özel günü birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona eren ziyaret, eğitim camiasının birlik ve dayanışmasını simgeleyen güzel bir etkileşim olarak kaydedildi. Bu tür etkinlikler, eğitim kurumları ile üniversite yönetimleri arasındaki olumlu ilişkileri güçlendirerek, öğrencilere ilham verici deneyimler sunmaya devam ediyor.

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