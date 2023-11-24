Kdz. Ereğli'de kayıp mürettebat arama çalışmaları sırasında bir kaza meydana geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Bozhane Y.D. adlı genç, kayıp mürettebatın arama çalışmalarını izlemek amacıyla tekerlekli sandalyesiyle limana giriş yaptı. Ancak dikkatsiz bir anında, gözden kaçan bir halata takılarak yere düştü.

Tekerlekli sandalyeli genç, fark edilmeyen bir halat yüzünden düştü

Y.D., limana girdiği sırada, yere serili halatı fark edemeyince kontrolünü kaybederek düştü. Bu beklenmedik kaza, olay yerinde bulunanlar tarafından derhal fark edildi. Y.D.'nin düşüşü, arama çalışmalarını izleyen diğer insanlar tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Yaralanan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri koştu. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri, Y.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak durumunu stabil hale getirdiler. Genç, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri arttırılacak

Bu talihsiz kazanın ardından, Bozhane Limanı'ndaki güvenlik önlemlerinin arttırılacağı belirtildi. Liman yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri alacaklarını ve işaretlemelerin iyileştirileceğini duyurdular.