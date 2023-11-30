Kedi ve Köpeklerde hijyen ve düzenli parazit kontrolü hayati önem taşıyor

Evde kedi besleyenler için veteriner hekim Akgün Ergül'den önemli uyarılar geldi. Uyuz, kedilerde sıkça rastlanan ve ciddi rahatsızlıklara yol açabilen bir deri hastalığıdır. Ergül, kedi sahiplerinin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Uyuzun Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Uyuz, deride yaşayan bir parazit nedeniyle oluşur ve şiddetli kaşıntı, tüy dökülmesi ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir. Ergül, bu belirtiler görüldüğünde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini, çünkü hastalığın hem hayvandan hayvana hem de hayvandan insana bulaşabileceğini ifade etti.

Kedilerde Hijyen ve Parazit Kontrolü

Kedilerde uyuzun önlenmesi için düzenli paraziter iğnelerin yapılması önem taşıyor. Ergül, kedi sahiplerine en az 3 ayda bir paraziter iğne yaptırmalarını öneriyor. Ayrıca, kedilerin yaşadığı ortamın temizliği ve hijyeni de büyük önem taşıyor.

Antiparaziter Banyo ve Düzenli Temizlik

Ergül, uyuz belirtileri gösteren kediler için antiparaziter banyo yöntemlerinin ve ilaçların kullanılmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, kedi sahiplerinin evdeki hijyen koşullarına dikkat etmeleri, özellikle mama ve su kaplarının temizliğine özen göstermeleri gerektiğini belirtiyor.

Koruyucu Hekimlik Önemli

Veteriner hekim, kedilerde uyuz ve diğer parazit kaynaklı hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekiyor. Düzenli olarak yapılan paraziter iğneler ve hijyen koşullarının sağlanması, bu tür sağlık sorunlarının önlenmesinde etkili bir yol olarak görülüyor.