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Kıbrıs'ta Kedi Enfeksiyöz Peritonit (FIP) salgını alarmı

Kıbrıs'ta Kedi Enfeksiyöz Peritonit (FIP) salgını alarmı

Son aylarda Kıbrıs'ı etkisi altına alan kedi enfeksiyöz peritonit (FIP) mutasyonu salgını, bu yıl yaklaşık 300 bin kedinin yaşamına mal oldu.

Kedi koronavirüsü (FCoV) nedeniyle ortaya çıkan FIP, tedavi edilmediği takdirde genellikle ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

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Virüsün Hızla Yayılıyor

Veteriner cerrah Dr. Jo Lewis, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, virüsün özellikle hayvan barınakları gibi kedilerin birbirine yakın yaşadığı yerlerde hızla yayıldığını belirtti. Virüs, kedi tarakları, kedi kumu kepçeleri ve hatta insanların ayak ve elleri aracılığıyla da bulaşabiliyor. Bu durum, Kıbrıs'taki salgında sadece ev kedilerinin etkilenmesini açıklıyor.

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Belirtiler ve Tedavi Yöntemleri

Kedi Uzmanı Profesör Danielle Gunn-Moore, F-CoV-23 olarak adlandırılan bu yeni virüs türünün 'özellikle kötücül' olduğunu ve tüm hücrelere yayıldığını ifade ediyor. Kedi sahipleri, şişkin bir karın, potansiyel nefes alma sorunları ve mamadan kesilme gibi belirtilere dikkat etmeli. Kıbrıs’ta başlayan ve bir aydır ülkemizde de görülen bu ölümcül virüs kedi sahiplerini endişelendiriyor.

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Davranış bozukluğu da yapıyor

Ayrıca bu yeni virüs yalpalama ve nöbetler gibi nörolojik semptomlar da yaşanmasına neden oluyor. FIP teşhisi konan kediler, Covid-19 antiviralleri ile tedavi edilebiliyor ve bu ilaçlar yeni virüs türü üzerinde etkili olduğu görünüyor.

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