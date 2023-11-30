Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ın CHP'ye dönüşü üzerine konuştu

CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde AK Parti'nin büyük bir kayıp yaşayacağını ve bu durumun Türkiye'nin siyasi dinamiklerini değiştireceğini öngörüyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partisine dönüşü hakkında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin kararlarına saygı duyduğunu ve Bolu'nun Tanju Özcan'la kazanılacağına inanıldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi faaliyetleri

Kurultayın ardından Ankara'da kendi ofisini kuran Kılıçdaroğlu, siyasi çalışmalarına buradan devam ediyor. Yakın çevresi, onun aktif siyasetten çekilmeyeceğini ve üretkenliğini sürdüreceğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu'nun ofisi, MYK üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleri gibi birçok önemli ziyaretçiyi ağırlıyor.

Parti içi tutum ve yerel seçimler

Kılıçdaroğlu, CHP'nin mevcut yönetimi hakkında olumsuz bir yorum yapmadı ve partisinin yerel seçimlerde başarılı olmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca, büyükşehirlerin kaybedilmemesi gerektiğini ve genel seçimlerdeki ittifakların yerel seçimlere yansıtılmasının önemini savundu.

Yerel seçimlerin siyaset üzerindeki etkisi

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin sonuçlarının AK Parti için büyük bir kayıp olacağını ve bu durumun Türkiye siyasetini yeniden şekillendireceğini öngörüyor.