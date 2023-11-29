Kış Aylarında Kömür ve Odun Talebi Artıyor: Fiyatlar Geçen Yıl Seviyesinde

Geçen yılın fiyat seviyelerini koruyan kömür ve odun fiyatları, vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için önemli bir alternatif olmaya devam ediyor.

Kalitesine göre değişen kömürün ton fiyatı 6-7 bin lira arasında, 30 kiloluk odun kırıntısı çuvalı ise 100 ila 125 lira arasında alıcı buluyor.

Kömür ve Odun Fiyatlarında Büyük Değişiklik Yok

Kış mevsiminin etkisiyle ısınma ihtiyacının arttığı bu günlerde, doğal gazın yanı sıra odun ve kömür de tercih edilen ısınma yöntemleri arasında yer alıyor. 27 yıllık kömürcü Niyazi Küçükkoyuncu, kömür ve odun fiyatları hakkında bilgi vererek, kömürün torba fiyatının kalitesine göre 150-170 lira arasında değiştiğini belirtti.

Kömürün Torba Fiyatı 170, Odunun Çuvalı 125 Lira

Niyazi Küçükkoyuncu'nun açıklamalarına göre, kömür ve odun fiyatlarında geçen yıl ile bu yıl arasında önemli bir fark gözlemlenmiyor. Kömürün 25 kiloluk torba fiyatı 150-170 lira arasında değişirken, odunun torba fiyatı ise kilosuna göre 100-125 lira civarında. Küçükkoyuncu, piyasa fiyatlarının uygun olduğunu ve bölgede genel olarak doğal gaz kullanımının yaygın olması nedeniyle kömürcülerin daha çok mangal kömürü satışından gelir elde ettiğini ifade etti.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kömür ve odun talebinde artış yaşanıyor. Fiyatlar, geçen yılın seviyelerini koruyor ve kömürün torba fiyatı kalitesine göre 150-170 lira, odunun çuval fiyatı ise 100-125 lira arasında değişiyor. Bu durum, özellikle doğal gaz kullanımının yaygın olmadığı bölgelerde kömür ve odunun hala önemli bir ısınma alternatifi olduğunu gösteriyor.