Kış geldi grip ve soğuk algınlığı evlerin başmisafirleri oldu

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hava Aydın, kış aylarının gelmesiyle birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarında gözle görülür bir artış olduğunu belirtiyor.

Dr. Aydın, gribin, özellikle influenza virüsü kaynaklı olmak üzere, solunum yolu hastalıkları arasında en yaygın olanı olduğunu vurguluyor.

Soğuk algınlığının ise 200'e yakın farklı virüsün neden olduğu, genellikle daha hafif seyreden bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu açıklıyor.

Grip Aşısının Önemi ve Etkinliği

Dr. Aydın, grip vakalarının önlenmesinde en etkili yöntemin grip aşısı olduğunu vurguluyor. Özellikle risk grubunda bulunan kişiler için grip aşısının hayati önem taşıdığını belirten Aydın, bu grubun 65 yaş ve üzeri kişiler, 2 yaş altı çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve hamileler gibi çeşitli demografik ve sağlık durumlarındaki bireyleri kapsadığını ifade ediyor.

Grip Belirtileri ve Bulaş Yolları

Grip belirtileri arasında ateş, titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik, nadiren ishal ve kusma yer alıyor. Dr. Aydın, grip virüsünün öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında yayılan damlacıklar yoluyla bulaştığını, ayrıca enfekte yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesiyle de bulaşabildiğini belirtiyor.

Grip Tedavisi ve Korunma Yolları

Antibiyotiklerin grip veya soğuk algınlığı tedavisinde etkili olmadığını vurgulayan Dr. Aydın, hastalıktan korunmada aşı programlarına uyulmasının, kapalı ortamların sık sık havalandırılmasının, toplu alanlarda maske kullanılmasının ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini hatırlatıyor.