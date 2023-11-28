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Kış hazırlıkları Düzce'de masaya yatırıldı: 2023-2024 sezonu için önemli kararlar alındı

Kış hazırlıkları Düzce'de masaya yatırıldı: 2023-2024 sezonu için önemli kararlar alındı

Düzce'de 2023-2024 kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan başkanlığında, ilgili kurum müdürleri ve kaymakamların katılımıyla, kış hazırlıkları ve alınacak önlemler ele alındı.

Vali Selçuk Aslan'ın başkanlığında kritik toplantı

Toplantının başkanlığını yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilin kış aylarında karşılaşabileceği zorlukları minimuma indirgemek için bir araya geldiklerini vurguladı. Toplantı, Vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla, çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde yürütüldü.

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Kurumlar kış tedbirlerini açıkladı

Toplantıda, Düzce'de kış ayları boyunca karşılaşılabilecek zorluklara karşı alınan önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Her bir kurum, kış için aldıkları önlemleri ve hazırlıkları tek tek anlattı. Bu sunumlar, kış aylarında yaşanabilecek olası problemlere karşı bütüncül bir strateji geliştirmenin temelini oluşturdu.

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Güvenli ve rahat bir kış

Toplantının ana amacı, Düzce ve çevresinde yaşayan vatandaşların kış aylarını güvenli ve rahat bir şekilde geçirmelerini sağlamak olarak belirlendi. Bu amaç doğrultusunda, yol bakım ve onarım çalışmaları, tuzlama ve kar küreme faaliyetleri gibi konular detaylı olarak ele alındı.

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