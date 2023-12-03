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Kış lastiği denetimleri Zonguldak'ta hız kazanıyor

Kış lastiği denetimleri Zonguldak'ta hız kazanıyor

Zonguldak'ta kış aylarının gelmesiyle birlikte yolların güvenliği için önemli bir adım atıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan etkin denetimler, sürücülerin kış lastiği kullanımını teşvik etmek amacıyla yürütülüyor.

Güvenli sürüş için kış lastiği önemi

Kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı hazırlıklı olmak için jandarma ekipleri, kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekiyor. Yapılan kontrollerde, sürücülere 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde kış lastiklerinin sağladığı avantajlar anlatılıyor. Bu sayede yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlanarak trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Kış lastiği ve donanımı denetimleri yoğunlaşıyor

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, kış lastiği ve donanımı denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan bu denetimlerle, sürücülerin kış koşullarına uygun lastik kullanımları detaylı bir şekilde inceleniyor. Amaç, kar ve buzlu yollarda güvenli bir sürüş ortamı sağlamak.

Sürücülere önemli uyarılar ve bilgilendirmeler

Denetimler sırasında sürücülere, kış lastiklerinin önemi ve doğru kullanımı hakkında bilgilendirme yapılıyor. Jandarma ekipleri, özellikle zorunlu olmayan araçlar için de kış lastiği takmanın önemini vurguluyor. Bu bilgilendirmelerle sürücülerin bilinçlenmesi ve güvenli sürüş pratiklerinin benimsenmesi hedefleniyor.

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