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Kış Lastiği Takma Zamanı Geldi: Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Kış aylarının yaklaşması ve kış lastiği zorunluluğunun son gününe gelinmesiyle birlikte, lastikçilerdeki yoğunluk dikkat çekiyor.

Özellikle ticari araç sahipleri, 25 Kasım itibarıyla başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle lastikçilere akın etti.

Ticari Araçlar İçin Kış Lastiği Acelesi

Ticari araçlar için getirilen kış lastiği zorunluluğunun son gününe gelinmesiyle, Arnavutköy başta olmak üzere birçok bölgede lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Yarın itibariyle kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine ceza uygulanacak olması, lastikçilere olan talebi arttırıyor.

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Güvenli Sürüş İçin Kış Lastiği Önemi

Bazı bireysel araç sürücüleri, zorunluluk olmamasına rağmen güvenli sürüş için kış lastiği taktırıyor. Bünyamin Cebreş gibi sürücüler, hem kendi can güvenlikleri hem de diğer sürücüler için bu önlemi almanın önemini vurguluyor.

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Kış Lastiği Taktırmak Her Araç İçin Önemli

Servis sürücüsü Hüsamettin Gündoğdu gibi ticari araç sürücüleri, kış lastiği taktırmanın sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda güvenli sürüş için de kritik olduğunu belirtiyor. Kar lastiği olmayan araçların özellikle yokuşlarda güçlük çektiğine dikkat çekiyor.

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Lastikçilerden Kış Lastiği Tavsiyeleri

Lastikçi Ercan Aygün, kış lastiklerinin sadece karlı havalarda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda da kullanılması gerektiğini belirtiyor. Aygün, vatandaşlara kış lastiği takmalarını ve özellikle kar yağışı beklenen günlerde dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

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Kış Lastiği ve Araç Bakımının Önemi

Aygün, ayrıca kış mevsiminde araç bakımının da önemine değiniyor. Kış lastiklerinin yanı sıra akü ve antifriz kontrollerinin de yapılması gerektiğini, soğuk ve ıslak havalarda fren mesafelerinin uzatılmasının önemini vurguluyor.

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