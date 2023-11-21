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  3. Kış lastiği uygulamasında tarih 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekildi
Kış lastiği uygulamasında tarih 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekildi

Kış lastiği uygulamasında tarih 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekildi

Ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı, Pazar günü İstanbul'u vuracak. Meteoroloji uyarıları sonrasında İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunu 25 Kasım'a çekti.

Türkiye genelinde Bolu başta olmak üzere pek çok ilde başlayan kar yağışının, Pazar günü İstanbul’da etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım'a çekildiğini duyurdu.

Yapılan resmî açıklamada, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Ancak, meteorolojik verilere dayanarak bu yıl ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım tarihine çekilmiştir" ifadelerine yer verildi. İstanbul Valiliği, sürücülerin güvenliği için bu kurallara uymalarını ve erken önlemler almalarını önerdi.

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