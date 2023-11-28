Kış lastiği zorunluluğu başladı: Kastamonu'da sıkı denetimler

Kastamonu Valiliği'nin aldığı karar ile 27 Kasım itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, il genelindeki sürücüler için yeni bir dönemi işaret ediyor. 1 Aralık'ta başlaması planlanan uygulama, hava koşulları sebebiyle öne çekildi.

Kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığı bu dönemde, polis ekipleri denetimlerini artırdı. Zorunlu kış lastiği kullanımına uymayan sürücülere yönelik cezai işlemler uygulandı. Bu süreçte, vatandaşlara kış lastiği kullanımının önemi ve kurallar hatırlatıldı.

Güvenli sürüş için kış lastiği önemi

Kış lastiklerinin, soğuk hava koşullarında araçların yol tutuşunu artırarak güvenli sürüş sağladığı biliniyor. Kış aylarında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla alınan bu karar, özellikle ticari araç sürücüleri için büyük önem taşıyor.

Sürücülerden olumlu tepkiler

Kastamonu'da başlayan kış lastiği uygulaması, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği için büyük önem taşıyor. Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu konudaki kararlılığı, kış aylarında trafik güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.