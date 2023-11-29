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Kış lastiği zorunluluğu başlıyor: Düzce'de büyük denetim

Kış lastiği zorunluluğu başlıyor: Düzce'de büyük denetim

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık 2023'ten itibaren başlayacak olan kış lastiği uygulaması hakkında önemli bir duyuru yaptı. Bu tarihten itibaren zorunlu kış lastiği kullanımı, tüm ticari araçlar için geçerli olacak.

1 Aralık 2023'ten itibaren, Düzce'deki tüm ticari otomobil, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçların kış lastiği takması zorunlu hale geliyor. Bu uygulama, 1 Nisan 2024'e kadar sürecek. Kış şartlarında güvenli seyahat etmenin en önemli koşullarından biri olan kış lastiği, yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için büyük önem taşıyor.

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Emniyetten kış lastiği uyarısı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kış aylarında artan trafik kazalarını önlemek ve güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla, kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekiliyor. Trafik ekipleri tarafından aralıksız olarak yapılacak denetimlerle, kış lastiği olmayan ticari araçlara cezai işlem uygulanacak.

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Denetimler aralıksız devam edecek

1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulaması kapsamında, Düzce Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, zorunlu kış lastiği kullanımına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürecek. Bu denetimler, hem araç sahiplerinin hem de yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.

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Kış lastiği kullanmayanlara ceza yolda

Kış lastiği kullanmayan ticari araç sürücülerine uygulanacak cezai işlemler, trafik güvenliğini sağlamak adına caydırıcı bir önlem olarak öne çıkıyor. Emniyet Müdürlüğü, kış lastiği kullanımını ihmal eden araç sahiplerine yönelik sıkı denetimlerle bu uygulamayı ciddiyetle takip edeceğini duyurdu.

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