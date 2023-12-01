Kış lastiği zorunluluğu: sert kış koşullarına karşı önlem

Türkiye genelinde, 1 Aralık itibarıyla başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirildi. Bolu'da, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında polis ekipleri tarafından denetlendi

Bolu'da yoğun denetim

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan kontrol noktalarında, araçların lastik diş derinliklerini inceledi. Bu denetimlerle, zorunlu kış lastiği uygulamasının disiplinli bir şekilde uygulanması amaçlanıyor.

Kış lastiklerinin önemi

Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda daha iyi yol tutuşu ve fren performansı sağlayarak, kar ve buzlu yollarda güvenliği artırıyor. Kış şartlarında meydana gelen buzlanma ve kar birikintilerine karşı etkili bir çözüm sunuyor. Bu nedenle, sürücülerin kış lastiği kullanımına büyük önem vermesi gerekiyor.

Ülke genelinde uygulama

Türkiye'nin dört bir yanında uygulanan kış lastiği takma zorunluluğu, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşanan bölgelerde hayati önem taşıyor. Bu uygulama, kış aylarında trafik güvenliğini artırmak ve kaza oranlarını düşürmek için büyük önem arz ediyor.

Sürücülere önemli hatırlatmalar

Sürücülerin, kış lastiği takma zorunluluğuna uymaları, kendi can güvenlikleri ve diğer yol kullanıcıları için elzemdir. Kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulanabileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca, lastik değişiminde diş derinliği ve kalitesine dikkat edilmesi gerekmektedir.