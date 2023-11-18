Kış lastiği zorunluluğu yaklaşıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar ve tavsiyeler

Kış lastiklerinin, yola daha iyi tutunma, kaza riskini azaltma ve güvenli sürüş sağlama gibi hayati öneme sahip özellikleri bulunuyor.

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte oto lastik dükkanlarında yoğunluk oluşacağını ve bu nedenle sürücülerin erken hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

7 Derecenin Altında Yaz Lastikleri Etkisiz

Lastik ustası Ali Ünsal, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yaz lastiklerinin işlevini yitirdiğini belirtiyor. Ünsal, sürücülere kış lastiklerini en kısa zamanda taktırmalarını öneriyor ve kış lastiği taktırmak için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Yaz lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yeterli performansı gösteremeyeceğini ve bu durumun güvenlik riski oluşturabileceğini ifade ediyor.

Kışlık Lastik Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Ünsal, kışlık lastik alırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor. Kaliteli kauçuk kullanımının önemine değinirken, fiyatın tek kriter olmaması gerektiğini belirtiyor. En sessiz ve verimli kışlık lastiklerin genellikle ‘V’ şeklindeki desenlere sahip olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, mevsimlik lastiklerin de kaliteli olduğu durumlarda karda iyi performans gösterebileceğini ekliyor.

Kış Lastiği ve Güvenlik İlişkisi

Kış lastiklerinin kullanımının sadece yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Kış lastiklerinin, karlı ve buzlu yollarda daha iyi frenleme ve kontrol sağladığı, bu sayede kazaların önlenmesine yardımcı olduğu vurgulanıyor.

Erken Hareket Etmek Yoğunluğu Azaltıyor

Lastikçiler, kış lastiği değişim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, sürücülerin yoğunluk yaşamamaları için erken hareket etmelerini öneriyor. Erken değişim, hem sürücülerin daha rahat bir hizmet almasını sağlıyor hem de lastikçilerin iş yükünü dengeliyor.

Kış Lastiği ve Yakıt Tüketimi

Kış lastiklerinin, sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda yakıt tüketimi açısından da avantajlar sağladığı belirtiliyor. Düşük sıcaklıklarda yaz lastiklerinin sertleşmesi ve yeterli yol tutuşu sağlayamaması, aracın daha fazla yakıt tüketmesine neden olabiliyor. Kış lastikleri ise soğuk hava koşullarında daha iyi performans göstererek, yakıt verimliliğine katkıda bulunuyor.

Kış Lastiği Değişimi İçin En Uygun Zaman

Uzmanlar, kış lastiği değişiminin en uygun zamanının, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve kar yağışının başlamadan önce olduğunu belirtiyor. Bu dönemde yapılan değişim, ani hava değişikliklerine karşı sürücüleri hazırlıklı kılıyor ve olası riskleri azaltıyor.

Güvenli ve Sorunsuz Bir Kış İçin Hazırlıklı Olun

1 Aralık itibarıyla başlayacak olan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanımının önemi bir kez daha gündeme geliyor. Uzmanların tavsiyeleri ve uyarıları, sürücülerin hem kendilerini hem de diğer yol kullanıcılarını korumak için önemli. Kış lastiği değişimi, sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda güvenli ve sorunsuz bir kış mevsimi geçirmenin anahtarı olarak görülüyor.