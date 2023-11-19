Kış mevsiminde, araç bakımının artan önemi

Kış aylarının yaklaşması, oto tamircilerinde yoğunluğu artırıyor. Sürücüler, soğuk hava koşullarına karşı araçlarını hazırlamak için çeşitli bakım ve kontrolleri gerçekleştiriyor.

Kışlık lastik ve bakım önerileri

Oto tamir ve bakım servislerindeki uzmanlar, kış mevsimi öncesinde sürücülere bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor. Oto tamir bakım servisi yetkilisi Ümit Sel, kış aylarına hazırlık için araçlarda yapılması gereken en önemli işlemleri şu şekilde sıralıyor:

Kış Lastiği Takılması: Kış şartlarında güvenli sürüş için en önemli adım.

Ön Takım ve Direksiyon Sistemi Kontrolü: Güvenli sürüş için bu sistemlerin bakımı hayati önem taşır.

Akü ve Şarj Sistemleri Kontrolü: Kış aylarında akü problemleri yaygın olduğu için bu konuda özel dikkat gerekiyor.

Silecek Sistemleri ve Antifriz Kontrolü: Sileceklerin durumu ve antifriz seviyesi, görüş açısından ve motorun korunmasından dolayı önemlidir.

Kışlık Cam Suyu Kullanımı: Düşük sıcaklıklarda donmayı önlemek için özel cam suyu tercih edilmelidir.

Kışa hazırlıkta dikkat edilmesi gerekenler

Kışlık bakım, sadece güvenli bir sürüş sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda aracın ömrünü uzatıyor. Uzmanlar, yaz aylarında yapılan uzun yolculuklar nedeniyle oluşabilecek yıpranma ve aşınmaların bu dönemde giderilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle kış ayları öncesinde aracın kapsamlı bir kontrolünden geçirilmesi büyük önem taşıyor.

Kış mevsiminin getirdiği zorlu şartlarda, sadece dikkatli araç kullanmak ve trafik kurallarına uymak yeterli olmuyor. Araçların kışlık bakımının yapılması, güvenli ve sorunsuz bir sürüş deneyimi için şart. Sürücüler, kışa girmeden önce araçlarını yetkili servislerde veya güvenilir oto tamircilerinde kontrol ettirmeli.