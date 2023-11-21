Kış mevsimiyle birlikte kömür ve odun fiyatlarında artış cep yakmaya başladı

Ülke genelinde havaların soğuması ve kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte, vatandaşlar kış hazırlıklarına hız verdi. Özellikle kömür ve odun alımlarında ciddi bir artış gözlemleniyor.

32 yıldır kömür ve odun satışı yapan Demir Aybak, mevsimin gelmesiyle birlikte kömür ve odun satışlarında hareketlilik yaşandığını belirtiyor.

İthal Kömür Tercih Ediliyor

Yerli kömüre olan ilginin azalmasıyla birlikte, ithal kömüre yönelimin arttığını belirten Aybak, 32 yıllık tecrübesiyle sektördeki değişimleri aktarıyor. Geçen yıl ton başına 6 bin lira olan kömür fiyatlarının bu yıl 7 bin liraya yükseldiğini ifade ediyor. Aybak, dolar bazında bir düşüş yaşandığını ve bu durumun fiyatları etkilediğini, Rusya'daki enerji fiyatlarındaki düşüklüğün de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Odun Fiyatları ve Sunta Üretiminin Etkisi

Aybak, çevredeki sunta ve kontra üretimi yapan fabrikaların odun fiyatlarını etkilediğini, bu nedenle odun fiyatlarının 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında değiştiğini söylüyor. Kaliteli kömürün 6 bin kaloriden aşağı ithal edilmediğini, kalori değerlerinin 7 bin ila 7 bin 500 arasında olduğunu vurguluyor.

Gelir Seviyesi Düşük Müşteriler ve Taksit İmkanları

Havaların soğumasıyla birlikte satışların arttığını belirten Aybak, müşterilerin genellikle gelir seviyesi düşük kişiler olduğunu ifade ediyor. Doğal gaza geçişin maliyetli olması nedeniyle, bu müşterilerin genellikle odun ve kömür tercih ettiğini, satışların özellikle Ekim ve Kasım aylarında yoğunlaştığını belirtiyor. Aybak, müşterilere belli bir taksit imkanı sunduklarını da ekliyor.

Köylerdeki Satışlar ve Maliyetlerin Yükselişi

Köylerdeki nüfus artışıyla birlikte köylerdeki satışların da arttığını belirten Aybak, büyük şehirlerden emekli olanların köylere yerleşmesiyle köylerdeki ihtiyaçların arttığını ifade ediyor. Maliyetlerin yükselmesiyle işçi çalıştırmanın zorlaştığını, nakliye maliyetlerinin de arttığını belirtiyor. Aybak, herkesin işinin zorlaştığını ve hayatın devam ettiğini, Allah'tan kolaylıklar dilediğini söylüyor.