Kışın erken gelişi lastikçilere yoğunluk getirdi

Günlük lastik değişiminde büyük artış

Servis müdürü Ümit Sel'in verdiği bilgilere göre, lastikçilerdeki yoğunluk dikkat çekici boyutlara ulaştı. Günlük ortalama 60 ila 70 arasında araç lastiği değişimi gerçekleşiyor. Sel, bu yılın geçen seneye kıyasla çok daha yoğun geçtiğini belirtiyor. Hem yeni lastik alan müşteri sayısında hem de eski lastiklerini yeniden taktıranlarda ciddi bir artış var.

Sürücülerin kış lastiği tercihi

Kış koşullarında güvenli sürüşün önemi her geçen gün daha da anlaşılıyor. Sürücüler, kışın yaz lastiği kullanmaktan kaçınıyor ve kışlık lastiklere yöneliyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle birçok sürücü, eski lastiklerini kullanmayı tercih ediyor.

Kış lastiklerinde yol tutuşu ve yakıt tasarrufu önemli

Ümit Sel, kış lastikleri konusunda sürücülere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Yol tutuş değerleri, yakıt tasarrufu, ses desibeli ve üretim tarihi gibi faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu unsurların kontrol edilmesiyle, kış aylarının sorunsuz geçirilebileceğini belirtiyor.