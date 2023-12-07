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Kışın gelişi belli oldu: İstanbul için kar tahmini yayınlandı!

Kışın gelişi belli oldu: İstanbul için kar tahmini yayınlandı!

İstanbul için kar yağışı tarihi açıklandı! Aralık ortalarında hafif, Aralık sonu veya Ocak başında yoğun kar bekleniyor. İstanbullular, 1991 Aralık benzeri karlı günler için hazırlıklı olmalı.

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat! Özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa sakinleri, soğuk havaların etkisini hissetmeye başladı. Bu soğuklar, vatandaşların aklına bir soruyu getiriyor: "Kar ne zaman yağacak?" Uzun süredir doğru tahminleriyle tanınan Hava City hesabından Ümit Kartacihan, İstanbul için kar yağışı konusunda önemli bir tarih verdi.

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İstanbul için kar tahmini: tarihler belli oldu

Kartacihan'ın paylaşımına göre, Ekim sonunda yapılan kış tahminleri Balkanlar üzerinden gelecek kısa süreli sistemleri işaret ediyor. Ancak Kartacihan, "Aralık ortalarında İstanbul'da kar yapacak minör bir sistem, Aralık sonu ya da Ocak başında ise 1991 Aralık benzeri karlı majör bir sistem bekleniyor" diye ekliyor.

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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? işte cevabı

Bu tahminlere göre, İstanbul'da Aralık ayının ortalarında hafif bir kar yağışı bekleniyor. Daha etkili ve yoğun bir kar yağışının ise Aralık sonu veya Ocak başında olması muhtemel. 1991 Aralık ayındaki gibi yoğun bir kar yağışının tekrarlanabileceği belirtiliyor.

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İstanbullular dikkat: kar geliyor!

İstanbul ve çevresinde yaşayanlar, bu tahminler ışığında kışa ve olası kar yağışlarına hazırlıklı olmalı. Özellikle trafik ve ulaşım konusunda olası aksaklıklara karşı önlemler alınması gerekiyor. Vatandaşların, soğuk hava ve kar yağışı koşullarına uygun giyinmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

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