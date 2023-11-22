Kışın gelişiyle artan gribal enfeksiyonlar ve aşı alarmı

Özellikle yüksek riskli kronik hastalıkları olan bireyler ve hamileler için grip aşısının önemi daha da artıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Ecemiş, kış mevsimi öncesinde bu risk gruplarının gribal enfeksiyonlara karşı aşı yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyor.

Risk Gruplarına Özel Aşı Tavsiyesi

Dr. Ecemiş, grip aşısının özellikle 65 yaş üstü, 2 yaş altı, kronik hastalığı olanlar, böbrek ve kronik solunum yolu hastalıkları olanlar, kronik kalp ve kan hastalıkları olanlar ile AIDS hastaları için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Ayrıca, hamilelerin de bu risk grupları arasında yer aldığını ve aşılanmalarının gerekliliğine dikkat çekiyor.

Grip Aşısının Yanı Sıra Hijyenin Önemi

Dr. Ecemiş, grip aşısının yanı sıra kişisel hijyenin de büyük önem taşıdığını belirtiyor. Risk gruplarının kapalı ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri, salgın dönemlerinde maske kullanmaları, ellerini sık sık yıkamaları, taze meyve ve sebze tüketerek bağışıklık sistemini güçlü tutmaları, uyku düzenine dikkat etmeleri ve dengeli beslenmeleri gerektiğini ifade ediyor.

İlk 48 Saat Kritik: Hekime Başvurun

Dr. Ecemiş, özellikle risk grubundaki kişilerin grip belirtileri göstermeye başladıklarında ilk 24-48 saat içinde hekime başvurmalarının kritik önem taşıdığını vurguluyor. Grip genellikle kendi kendini sınırlayan ve iyileşen bir hastalık olsa da, risk grubundaki bireylerin durumlarının hekim tarafından değerlendirilmesi ve gerekirse influenza virüsüne yönelik ilaç tedavisine başlanması gerektiğini belirtiyor.

Her Yıl Aşı Yaptırmak Zorunlu

Dr. Ecemiş, grip aşısının her yıl, özellikle Ekim ve Kasım aylarında yaptırılması gerektiğini vurguluyor. Yumurta alerjisi olmayan herkesin influenza aşısını yaptırabileceğini, özellikle hamilelerin de aşılanmasının önerildiğini belirtiyor. Aşının, hem bebeği korumakta hem de gebelikte oluşabilecek olumsuz durumları önlemekte etkili olduğunu ifade ediyor.

Grip Aşısının Koruyuculuk Oranı ve Önemi

Dr. Ecemiş, grip aşısının koruyuculuk oranının yüzde 50 ile 80 arasında değiştiğini belirtiyor. Aşı olunması durumunda, hastaneye yatış, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm gibi olumsuz komplikasyonların önüne geçilebileceğini ekliyor. Bu nedenle, özellikle risk grupları için grip aşısının hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.