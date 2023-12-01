Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce ve Bolu! Evden Çıkarken Aman Dikkat Edin!

Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce ve Bolu dikkat! yoğun yağışlar, barajlarda ciddi bir doluluk seviyesi sağlamış olsa da, ancak barajlarının tam kapasiteye ulaşabilmesi için yeni yağışlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Meteoroloji kaynakları, önümüzdeki hafta Marmara Bölgesi'nde bulunan Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce illerinde yeni yağışların beklendiğini açıkladı. Bu durum, bölge sakinlerini olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Baraj Dolulukları Arttı, Ancak Yeni Yağışlar Şart

Önceki günlerde etkili olan yağışlar, Türkiye genelindeki barajlarda ciddi bir doluluk meydana getirdi. Ancak, ancaj barajlarının tam kapasiteye ulaşabilmesi için bu doluluk seviyelerinin daha da yükselmesi gerekiyor. Bu bağlamda, meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yeni haftada Marmara Bölgesi'nde başlayacak olan yağışların, barajlardaki su seviyelerini daha da artırarak su kaynaklarına katkı sağlaması bekleniyor.

Hava City'den Açıklama: Pazartesi Günü Yağışlar Başlıyor

Hava City, Marmara Bölgesi'nde yaşayanları pazartesi gününe dair önemli bir hava durumu uyarısıyla bilgilendirdi. "Soğuk bir hafta geliyor. Yeni hafta Marmara ağırlıklı yağışlarla başlayacak. İstanbul'da Cumartesi Pazar günleri 18-20 °C'yi görecek sıcaklık, yeni haftada 10-12 °C bandında görünüyor" şeklindeki açıklama, bölge sakinlerini soğuk ve yağışlı günler için hazırlıklı olmaya çağırdı.

Sıcaklık Değişimine Dikkat: 10-12 °C Bandında Seyredecek

Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta içerisinde sıcaklık 10-12 °C bandında seyredecek. Bu durum, özellikle mevsim normallerinden daha düşük bir sıcaklık değeri anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerde de benzer bir sıcaklık düşüşü bekleniyor. Bu durum, vatandaşların giyim ve ısınma önlemlerini gözden geçirmelerini gerektirebilir.

Yağışlarla Birlikte Gelen Risklere Karşı Tedbir Alın

Meteorolojik kaynaklar, pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olacak yağışların yanı sıra, olası su baskınları, yüksek rüzgarlar ve ani sıcaklık değişimleri gibi risklere karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Ev dışında işi olanlar özellikle bu durumlara karşı hazırlıklı olmalı ve güvenliği ön planda tutmalıdır.