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Kocaeli ve Bolu, depreme hazırlıkta öncü rolleri üstleniyor

Kocaeli ve Bolu, depreme hazırlıkta öncü rolleri üstleniyor

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları'nın sekizincisi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı.

Bu önemli foruma Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da katılım gösterdi.

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Bolu ve Kocaeli'nin afet yönetimi ve sağlık hizmetlerindeki önemi

Forumda, önceki dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ, UMKE ve AFAD’ın afet yönetimindeki kritik rollerini ele aldı ve UMKE gönüllülerini "sağlıkta bordo bereliler" olarak tanımladı. Akdağ, afet ve deprem yönetiminde Bolu ve Kocaeli'nin sunduğu destek ve katkıları özellikle vurguladı.

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Afetlerde yerinden müdahale ve Bolu'nun katkıları

Akdağ, Türkiye'de özellikle depremlerin neden olduğu zararlar konusunda dikkat çekerek, afet okuryazarlığının ve yerinden müdahalenin güçlendirilmesinin önemini belirtti. Ayrıca, afet sırasında sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğinin altını çizdi ve bu bağlamda Bolu'nun katkılarını öne çıkardı.

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Kocaeli ve Bolu'nun afet koordinasyon ve sağlık altyapısındaki başarıları

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Kocaeli'nin gösterdiği organize desteği ve Bolu'nun bu süreçte sağladığı katkıları anlattı. Bolu'nun, özellikle sağlık hizmetleri altyapısında önemli bir rol oynadığı belirtildi. Kocaeli ve Bolu'nun kamu, üniversite ve özel sektör sağlık hizmetleri konusunda sahip oldukları önemli konum, her iki şehrin afet yönetimindeki liderliklerini pekiştirdi.

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