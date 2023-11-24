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Kocaeli'deki anne ve oğulun cenazesi Sinop'ta toprağa verildi

Kocaeli'deki anne ve oğulun cenazesi Sinop'ta toprağa verildi

Kocaeli Çayırova'da yaşanan aile içi katliamın ardından anne ve oğlun cenazeleri, memleketleri Sinop'ta toprağa verildi. Toplumsal şiddet ve aile içi dramın acı yüzü bu olayla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Olay, Bahri Göksu'nun (58), boşanma aşamasında olduğu eşi Kezban Göksu ile tartışmaya başlamasıyla tetiklendi. Tartışma, çiftin oğlu Salih Göksu'nun (32) dahil olmasıyla daha da alevlendi. Durumun kontrolden çıkmasıyla öfkelenen Bahri Göksu, yanında bulunan tabancayla eşine ve oğluna ateş etti. Anne Kezban, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Salih ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Katil zanlısının intiharı ve toplumun tepkisi

Katil zanlısı Bahri Göksu, olay sonrası kaçarak, aynı silahla intihar etti. Bu vahim olay, toplumsal şiddet ve aile içi katliamların önlenmesi konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

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Sinop'ta hüzünlü veda

Olayda hayatını kaybeden anne ve oğlun cenazeleri, memleketleri Sinop’a getirildi. Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı köyünde, evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından, duygusal anlar yaşandı. Helallik alınmasının ardından, köy mezarlığında toprağa verilen cenazeler, yaslı aile üyeleri ve köylüler tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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Katilin cenazesine aile yakınlarından ret

Bahri Göksu'nun cenazesinin ise aile yakınları tarafından kabul edilmediği ve Kocaeli'de bırakıldığı öğrenildi.

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