Konuralp Antik Kenti ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşbirliği: Tarihi Zenginlikler Gün Işığında

Düzce Belediyesi'nin destekleriyle hızla devam eden kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan Konuralp Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yapılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans Programı'nın çalışma alanı olarak belirlendi.

Bu işbirliği, öğrencilerin ve görevli öğretim üyelerinin Antik Tiyatro ve çevresini incelemelerine olanak tanıdı.

Düzce Belediyesi Destekli Kazı Çalışmalarıyla Konuralp Antik Kenti Açığa Çıkıyor

Düzce Belediyesi, Konuralp'in tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya yönelik çabalarını sürdürürken, bilimsel disiplinlerin çok yönlü araştırmalarına da destek olmaya devam ediyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, Konuralp'i Çalışma Alanı Olarak Belirledi

Geçen yıl Konuralp'i çalışma alanı olarak seçen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi heyeti, bu yıl daha detaylı incelemeler yapmak üzere tekrar bölgeye ziyarette bulundu. Doç. Dr. Binali Tercan ve Doç. Dr. Aysun Tuna liderliğindeki heyet, Konuralp Antik Kenti'nde başlayarak tarihi dokuyu, koruma amaçlı imar planı uygulamalarını ve şehir planlarını detaylı bir şekilde inceledi.

Antik Tiyatro ve Çevresindeki Tarihi Yapılar Akademisyenler Tarafından Detaylı İnceleme

Heyet, arkeolojik sit alanında dikkat edilmesi gereken konuları tartıştı. Özellikle Aslanlı Mozaik'in gün ışığına çıkarılmasıyla ortaya çıkan tarihi zenginlikler, akademisyenler tarafından incelendi. Antik tiyatro çevresindeki diğer tarihi yapılar ve konut alanlarının kentsel sit alanlarına uygunluğu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Koruma Amaçlı İmar Planlarına Yönelik Çalışmalar: Konuralp ve Çevresindeki Değerlendirmeler

Doç. Dr. Binali Tercan, bu yılın çalışmalarının daha küçük ölçekli olduğunu belirterek, geçen yıl yapılan genel incelemenin ardından bu sefer 1/500 ve daha küçük ölçekte kentsel tasarım, peyzaj ve yapı ölçeğine odaklanacaklarını açıkladı. Koruma Amaçlı İmar Planları'nın alt ölçeklerini değerlendirerek, bina, sokak dokusu ve zemin kaplama ölçeklerine kadar inmeye çalışacaklarını vurguladı.

Doç. Dr. Binali Tercan: Bu Yıl Konuralp'te Daha Küçük Ölçekli ve Detaylı Çalışmalar Yapıyoruz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Tuna, Konuralp'in kendisi için özel bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, bölgenin hak ettiği değere ulaşmaya başlamasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Konuralp'in geçmişten günümüze uzanan katmanlarını keşfetmek için yapılan çalışmaların, bilimsel camia tarafından takdirle karşılandığını belirtti.

Aysun Tuna: Konuralp'in Geçmişi ve Geleceği Üzerine Akademik Perspektif

Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen gezide akademisyenlere, Antik Tiyatro'daki incelemelerin ardından tarihi Konuralp Pilavı ikram edildi. Bu etkinlik, bölgedeki arkeolojik çalışmalara verilen önemin ve işbirliklerinin bir göstergesi olarak ön plana çıktı.