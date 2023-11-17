Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor

Bolu çevresinde bulunan tek antik şehir olan ve dört yıldır süren kazı çalışmalarıyla gündeme gelen Konuralp Antik Kenti, tarihi keşiflerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dionysos Kült Mekanını yansıtan yapıların ortaya çıkarılması, bölgenin zengin tarihi mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Düzce Belediye Başkanı'nın Göz Bebeği

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün özel ilgi gösterdiği ve yakından takip ettiği kazılar, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Geçtiğimiz eylül ayında bulunan Büyük İskender portresinin ardından, kazılar yeni bir heyecan verici buluşa daha sahne oldu. Konuralp Müze Müdürlüğü'nün liderliğindeki ekip, antik tiyatronun bir odasında önemli bir keşif yaptı.

Dionysos Kült Mekanı'nda Eşsiz Bir Mozaik

Kazı ekibi tarafından yapılan açıklamada, Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosu'nda bulunan mozaikli yapının detayları paylaşıldı. İç duvarları mermer plakalarla kaplı, geometrik desenlerle süslü bu odanın, Dionysos Kült Mekanı olduğu belirlendi. Mozaikte, çam ağacının yanında duran iki aslan ve müzik aletleri betimlemeleri dikkat çekiyor.

Başkan Özlü: "Tarihi Mirasımızı Gün Yüzüne Çıkarıyoruz"

Başkan Faruk Özlü, yeni keşiflerin önemine dikkat çekerek, Konuralp Antik Kenti'ndeki kazıların önemini vurguladı. Özlü, "Her gün yeni bir eserle karşılaşıyoruz. Bulduğumuz aslanlı mozaik, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir eser. Daha önce Medusa ve Apollon heykelleri, Büyük İskender'in portresi gibi önemli eserler bulmuştuk. Şimdi de Aslanlı Mozaik ile karşı karşıyayız. Bu keşifler, yaptığımız işin önemini ve doğruluğunu gösteriyor" dedi ve Konuralp'in Türkiye için önemli bir destinasyon merkezi olacağını ifade etti.