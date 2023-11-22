Korkunç cinayet: Bursa'da iki kişiyi öldüren zanlı bolu cezaevinde

Korkunç cinayetin detayları

Ahmet Burak Demir, arkadaşının başını kesip buzdolabında sakladı. Bir diğer arkadaşının azmettirdiği iddia edilen bu cinayet, Bursa'da işlendi. Demir, eczacı kalfası Serdar Ergun (47) ve ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) öldürmekle suçlanıyor.

Cesedin korkunç saklanma şekli

Kutlu'nun kesik başı buzdolabında bulundu. Demir, cinayeti berber arkadaşı Ersin K.'nin azmettirdiğini öne sürdü. Polis, MOBESE görüntüleri sayesinde Ergun'un otomobilini İstanbul Büyükçekmece'de buldu ve Demir'i gözaltına aldı. Araçta Ergun'un battaniyeye sarılı cesedi ve bir tabanca bulundu.

İtiraf ve tutukluluk

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Demir, iki cinayeti de itiraf etti. Demir'in Bursa'daki evinde Kutlu'nun cansız bedeni ve öldürülen köpek de bulundu. Demir, cinayetleri kabul ederken, köpeği öldürmediğini iddia etti.

Dava ve suçlamalar

Demir, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek' iki kişiyi öldürmek suçundan yargılanıyor. Ayrıca, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Demir hakkında, her iki maktul için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve Kutlu'nun köpeğini öldürme suçundan 1200 TL ceza talep ediliyor. Demir'in Serdar Ergun'u öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması yakın zaman önce yapıldı.