Korkunç kaza: yoldan çıkan otomobil takla attı, 2 yaralı

Samsun- Sinop yolunda, sarsıcı bir trafik kazasına sahne oldu. Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin kontrolünü kaybederek takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun istikametinde seyir halinde olan ve 34 PG 6468 plakalı olan araçta yaşandı. Araç sürücüsü Yusuf Eren Okur'un (32) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan olaylar zinciri, aracın yoldan çıkması ve ardından takla atmasıyla devam etti. Bu feci kazada, sürücü Yusuf Eren Okur ve araçta yolcu olarak bulunan Merve Nur Okur (23) yaralandı.

Yaralıların durumu ve hastaneye sevki

Kaza sonrasında olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Bafra Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgiler henüz paylaşılmadı, ancak hastane kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geliş sebebi ve incelemeler

İlk belirlemelere göre kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleştiği düşünülüyor. Kazayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor. Olay yerindeki trafik ekipleri, kazanın nedenlerini ve olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.