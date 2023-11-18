Korkutan fırtına öncesi önlemler: Batı Karadenizli balıkçılar harekete geçti

Ülke çapında bu hafta sonu için kuvvetli fırtına ve yoğun yağış uyarıları yapıldı. Meteoroloji uzmanlarının ciddi uyarılarının ardından, Batı Karadeniz bölgesi de sert hava koşullarının etkisine girmeye hazırlanıyor.

Hava durumu ve beklentiler

19-20 Kasım günleri, özellikle Kuzeybatı bölgelerinde alçak basınç ve cephe sistemi nedeniyle fırtınaların oluşması bekleniyor. Batı Karadeniz'de saatte 50 ile 85 kilometre hızında rüzgarlar ve 40 ile 100 milimetre arasında şiddetli yağışlar öngörülüyor. Bölgede 2 ila 6 metre yüksekliğinde dalgaların oluşabileceği tahmin ediliyor.

Teyakkuz halindeki Batı Karadeniz

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, olumsuz hava durumu beklentisi üzerine limandaki teknelerini tedbir amaçlı karaya taşıdı. Bazı balıkçılar, teknelerini önce karaya çıkarttı, ardından yürüyerek veya çekicilere yükleyerek daha güvenli alanlara götürdü.



2018 yılındaki büyük fırtına tehlikesi

Kooperatif Başkanı Ergün Kayhan, 2018'deki büyük fırtınayı hatırlatarak, benzer bir durumun beklendiğini ifade etti. Kayhan, "Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre, Pazar günü Kozlu ve Bartın kıyıları için çok kuvvetli fırtına bekliyoruz. Önlem olarak teknelerimizi liman dışına taşıyoruz" dedi ve 2018 yılında yıkılan koruyucu mendireğin yerine yenisi yapılmadığı için limanın her türlü dalga ve rüzgara açık olduğunu belirtti.

Tekneler güvenliğe alındı

Kozlu Liman Müdürü ve Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Balta da, önümüzdeki Cumartesi gecesi başlayıp Pazar günü sürecek hava muhalefetinden dolayı balıkçıların teknelerini güvenliğe aldıklarını söyledi. Balta, Kozlu Balıkçı Barınağı'nın kapasitesinin çok üzerinde tekne barındırdığını ve 2018'deki afette yıkılan koruyucu mendireğin yerine yenisi yapılmadığı için limanın risk altında olduğunu vurguladı.