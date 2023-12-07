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Koruma altındaki anıt ağacı için vatandaşlardan tepki

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2022 yılında 'anıt ağaç' olarak koruma altına alınan menengiç ağacının çevresi vatandaşlar tarafından atılan çöplerle kaplandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, ağacın yaşamaya devam etmesi için gereken önemin gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, çevresini kirletenlere tepki gösterdi.

Güya koruma altında anıt ağaç

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan 500 yıllık ağaç, bakımsızlığa terk edildi. Çevresi vatandaşlar tarafından atılan çöplerle kaplanan ağaç için bölgede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

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Vatandaşlar tepkili

Ağaca yeterince önem gösterilmediğini belirten vatandaşlar, bölgede yaşayan insanların bakımsızlıkla karşı karşı kalan ağaç için daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Ali Dalıkırık, miras olarak günümüze kadar ulaşan ağacın çevresine atılan çöpler için tepki göstererek, “Bu ağacımız sakız ağacı olarak geçiyor. 78 yaşındayım, bu ağaç çocukluğumdan beri bu büyüklükteydi. Bu ağacın en az 500 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Buna sahip çıkılmıyor. Ağacın üzerine isimlerini yazmışlar" dedi.

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