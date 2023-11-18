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Kötü Hava Koşullarında Sinop Limanı Güven Sağlıyor

Kötü Hava Koşullarında Sinop Limanı Güven Sağlıyor

Karadeniz'de etkili olan kötü hava şartları, yük gemilerini güç durumda bırakınca, bu gemiler Sinop'un doğal limanına sığındı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında, fırtınadan kaçan ve ilerlemekte zorlanan yaklaşık 50 yük ve balıkçı gemisi, Sinop kıyılarına yanaşarak fırtınanın dinmesini beklemek üzere doğal limana demir attı.

Sinoplu vatandaşlar, tarihsel olarak gemilerin fırtına nedeniyle sık sık Sinop kıyılarına sığındığını ancak bugün limanda çok daha fazla geminin demir atmış olduğunu belirtti. Bu durum, Sinop'un doğal limanının kötü hava koşullarında sağladığı güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Denizcilik sektöründe güvenli limanlara sığınmak, kötü hava koşullarında gemilerin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için önemli bir uygulamadır. Sinop'un doğal limanı, bu tür durumlarda bölgedeki gemilere güvenli bir sığınak sunarak denizcilik güvenliğine katkıda bulunuyor.

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