Küre Dağları'nın Büyüleyici Sonbahar Manzarası: Türkiye'nin Tek "Pan Parks" Sertifikalı Milli Parkı

Batı Karadeniz'in bu eşsiz köşesinde, yeşilin yerini alan sarı ve turuncu tonlar, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Ersizlerdere Tabiat Parkı ise bu renk cümbüşünün en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Ersizlerdere Tabiat Parkı

Kastamonu sınırları içinde yer alan Ersizlerdere Tabiat Parkı, Küre Dağları Milli Parkı'nın bir parçası olarak, sonbaharda ziyaretçilerini adeta bir tablo gibi karşılıyor. Ahşap köy evleri, sessizlik ve doğal yaşamın iç içe geçtiği bu park, coğrafi güzellikleri ve yeşil doğasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Parkın kartpostallık manzaraları, dron ile havadan çekilen görüntülerle de gözler önüne seriliyor.

Doğa Harikası Ziyaretçilerin Gözünden

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Elif Özdemir, Ersizlerdere Tabiat Parkı'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtiyor. Parkta yapılan 12 kilometrelik yürüyüş boyunca, yorgunluğu unutturan manzaraların ve doğal güzelliklerin tadını çıkardıklarını ifade ediyor. Özdemir, parkın her köşesinde çektiği fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabından paylaşacağını söylüyor.

Yeşilin Her Tonu Ersizlerdere'de

Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, Küre Dağları'nın yeşilin her tonunu barındırdığını vurguluyor. Bölgenin Pan Parks statüsünde olmasının, doğal güzelliklerin korunmasında büyük bir rol oynadığını belirtiyor. Çağır, Ersizlerdere Tabiat Parkı'nı ziyaret eden misafirlerin, bu eşsiz sonbahar manzarasından etkilendiğini ve bölgenin tanıtımına katkıda bulunacağını umduğunu dile getiriyor.

Doğayı Koruyan Halkın Başarısı

Balıkesir'den Kastamonu'ya gezmeye gelen Satiye Sezer, Ersizlerdere Tabiat Parkı'nın manzarasının tarifsiz olduğunu söylüyor. Sezer, bölge halkının doğayı koruma konusundaki başarısını takdirle karşılıyor ve doğaya saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekiyor. Sezer, bölge halkının tabiat anaya saygı göstererek, doğal güzelliklerin korunmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

KÜ Öörencilerinin Deneyimi

Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Berivan Güngör ise, Ersizlerdere Tabiat Parkı'nın sonbahar renklerinin en güzel şekilde sergilendiği bir yer olduğunu belirtiyor. Güngör, parkta geçirdikleri zamanın çok keyifli olduğunu ve doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkardıklarını ifade ediyor.