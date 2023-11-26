Kuvvetli fırtına ve yağış Zonguldak'ı etkisi altına aldı

Zonguldak'ta yaşanan doğal olaylar, dün akşam saatlerinden itibaren şehir merkezini ve çevre ilçeleri etkisi altına aldı. Özellikle liman bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve fırtına, dalgaların mendirekleri aşmasına neden oldu.