Kuvvetli fırtına ve yağış Zonguldak'ı etkisi altına aldı
Zonguldak'ta yaşanan doğal olaylar, dün akşam saatlerinden itibaren şehir merkezini ve çevre ilçeleri etkisi altına aldı. Özellikle liman bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve fırtına, dalgaların mendirekleri aşmasına neden oldu.
7 Metreye ulaşan dev dalgalar görenleri şaşırttı
Zonguldak limanında yaşanan doğa olayı, görenleri şaşırttı. Özellikle mendirekleri aşan dev dalgaların boyu zaman zaman 7 metreye ulaşarak, bölge sakinlerini hayrete düşürdü. Kuvvetli fırtına ve yağışın etkisiyle, deniz suyunun yükselmesi ve dalgaların şiddetlenmesi, kıyı şeridinde dikkat çekici manzaralar oluşturdu.
Turuncu alarmın etkileri ve önlemler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için verdiği turuncu alarmın ardından, yerel yetkililer ve halk, olası risklere karşı tedbirlerini artırdı. Özellikle liman ve kıyı kesimlerinde yaşanan yüksek dalgalar, güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kıldı. Yerel otoriteler, halkı olası tehlikelere karşı uyardı ve dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.
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