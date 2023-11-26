  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kuvvetli fırtına ve yağış Zonguldak'ı etkisi altına aldı
Kuvvetli fırtına ve yağış Zonguldak'ı etkisi altına aldı

Kuvvetli fırtına ve yağış Zonguldak'ı etkisi altına aldı

Zonguldak'ta yaşanan doğal olaylar, dün akşam saatlerinden itibaren şehir merkezini ve çevre ilçeleri etkisi altına aldı. Özellikle liman bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve fırtına, dalgaların mendirekleri aşmasına neden oldu.

7 Metreye ulaşan dev dalgalar görenleri şaşırttı

Zonguldak limanında yaşanan doğa olayı, görenleri şaşırttı. Özellikle mendirekleri aşan dev dalgaların boyu zaman zaman 7 metreye ulaşarak, bölge sakinlerini hayrete düşürdü. Kuvvetli fırtına ve yağışın etkisiyle, deniz suyunun yükselmesi ve dalgaların şiddetlenmesi, kıyı şeridinde dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

7-metrelik-dalgalar-mendirekleri-asti-2.jpg

Turuncu alarmın etkileri ve önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için verdiği turuncu alarmın ardından, yerel yetkililer ve halk, olası risklere karşı tedbirlerini artırdı. Özellikle liman ve kıyı kesimlerinde yaşanan yüksek dalgalar, güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kıldı. Yerel otoriteler, halkı olası tehlikelere karşı uyardı ve dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

7-metrelik-dalgalar-mendirekleri-asti-3.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Hava koşulları Bolu Dağı'nda kar ve tipiyle sürpriz yaptı!
Hava koşulları Bolu Dağı'nda kar ve tipiyle sürpriz yaptı!
AK Parti Bolu'da E-Temayül Yoklaması ile Yerel Seçimlere Hazırlanıyor
AK Parti Bolu'da E-Temayül Yoklaması ile Yerel Seçimlere Hazırlanıyor
Beyaz Örtünün Altında Abant: Kış Mevsiminin Göz Alıcı Güzelliği
Beyaz Örtünün Altında Abant: Kış Mevsiminin Göz Alıcı Güzelliği
AK Parti'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Kararlı Duruşu
AK Parti'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Kararlı Duruşu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyologu, Yeni Keşfettiği Sümbül Türüyle Babasının Anısını Yaşatıyor
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyologu, Yeni Keşfettiği Sümbül Türüyle Babasının Anısını Yaşatıyor
Koç Topluluğu'nun 31. Anadolu Buluşması: Bayilerin Güç Birliği ve Sürdürülebilirlik Vizyonu
Koç Topluluğu'nun 31. Anadolu Buluşması: Bayilerin Güç Birliği ve Sürdürülebilirlik Vizyonu
Bolu Valisi ve Milletvekili Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İle Görüştü, Stratejik Projeler Masaya Yatırıldı
Bolu Valisi ve Milletvekili Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İle Görüştü, Stratejik Projeler Masaya Yatırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan acil çağrı: 64 il için hava durumu uyarısı, turuncu ve sarı alarm!
İçişleri Bakanlığı'ndan acil çağrı: 64 il için hava durumu uyarısı, turuncu ve sarı alarm!