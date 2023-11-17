Lakerda Festivali'nin Birincisi Necdet Kanal: "Üst üste birinci olmak süper bir şey olur"

Sinop'un tarih kokan topraklarından yükselen, 3 bin yıllık kültürünü yansıtan Lakerda Festivali, heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Geçen yılın birincisi Necdet Kanal, bu yıl da birinci olmanın hayalini kuruyor.

Lakerda (en iyi tuzlu balık) yarışmasında birinci olmanın tadını bir kez daha çıkarmak isteyen Kanal, "Üst üste birinci olmak süper bir şey olur" dedi.

Palamut yetersizliği ve torik deneyimi

Geçen yılki zaferini palamutla elde eden Necdet Kanal, bu sene palamut sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Palamutların yetersizliği nedeniyle, torik balığından lakerda yapma kararı aldı. Ancak işler karmaşıklaştı, çünkü yarışmaya hangi türden lakerda ile katılacağını henüz belirleyemedi. Kanal'ın tercihi son ana kadar sır olmaya devam ediyor.

Yeniden birinci olma hedefi

Necdet Kanal, birincilik tahtını korumak istediğini dile getirdi. Hazırlık sürecini anlatan Kanal, "Geçen sene palamutla birinci oldum. Bu sene palamut yoktu, ancak torikler vardı. Torikler ile lakerda yaparak deneme yaptım. Ayrıca, küçük boy palamutlarla da lakerda hazırladım. Torik deneyimim ise benim için biraz riskli olacak, ama torik ağır basıyor gibi görünüyor" dedi.

Umut dolu gözlerle yarışmaya hazır

Necdet Kanal, her girişin birinci olmayı umarak yarışmaya katıldığını vurgulayarak, "İddialı olmayan bir kişi zaten yarışmaya katılmaz. Birinci olacak olan birisi mutlaka çıkacaktır. Umarım birinci olurum, üst üste birinci olmak gerçekten harika bir duygu. Kimseye kolay kolay nasip olmaz. Yeniden birinci olmayı umuyorum" şeklinde konuştu.

Lakerda Festivali'nin heyecanı her geçen yıl artarken, Necdet Kanal da bu heyecanı en üst seviyeye taşımak için elinden geleni yapmaya hazır görünüyor.