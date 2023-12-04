Madenciler Günü’nde Zonguldak’ta sıcak karşılama

GMİS yönetimi madencilerle buluştu: sorunlar dinlendi, kutlamalar yapıldı

GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve GMİS Üzülmez Şube Başkanlığı yönetimi, madencilerin bu özel gününde yanlarında olarak, onların sorunlarını dinledi. Kutlama mesajlarını ileten Başkan Demir, madencilerin ülke için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıkları vurguladı. 6 Şubat tarihindeki depremdeki kurtarma çalışmalarına atıfta bulunarak madencilerin önemine dikkat çekti.

"Kahraman madencilerimize her zaman ihtiyacımız var"

Demir, "Bu gün bizler için çok anlamlı. Madenciler olarak ülkemizin her zor döneminde elimizi taşın altına koyduk. Özellikle 6 Şubat depremindeki kurtarma çalışmaları, bu fedakarlığın en büyük göstergesidir. Türkiye’nin ve dünyanın kahraman madencilerimize her zaman ihtiyacı olduğunu vurgulamak isteriz" dedi. Tüm maden işçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Madencilerle sıcak sohbet ve çorba ikramı

Başkan Demir ve sendika yönetimi, madencilerle çorba içerek uzun süre sohbet etti. Bu samimi ve sıcak buluşma, madencilerin moralini yükseltti. Maden işçileri, günün sonunda çalışmak için yer altına indi.