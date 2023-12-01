  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olmak İsteyen Kamu Görevlileri İçin İstifa Süreci Tamamlandı
Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olmak İsteyen Kamu Görevlileri İçin İstifa Süreci Tamamlandı

Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olmak İsteyen Kamu Görevlileri İçin İstifa Süreci Tamamlandı

31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler seçimlerine katılmak isteyen kamu görevlileri için belirlenen istifa süreci sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karara göre, 1 Ocak 2024'te başlayacak seçim sürecinde aday olmak isteyenlerin, 1 Aralık saat 17.00'ye kadar görevden ayrılmaları gerekiyordu. Bu kapsamda, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ve diğer belirtilen kuruluşlardaki görevliler istifa etmek zorundaydı. Yasal düzenlemelere göre, istifasını veya emeklilik dilekçesini belirtilen tarihe kadar sunmayan kamu görevlileri, adaylık sürecine dahil olamayacaklardı.

secim-stok-pusula-aa-2036298.jpg

İstifaya Gerek Olmayanlar Kimler?

YSK'nın daha önceki kararlarına göre, bazı kişilerin adaylık için görevden ayrılma zorunluluğu bulunmuyor. Belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, görevlerinden istifa etmeden aday olma hakkına sahipti. Ayrıca, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar, adaylık için istifa etme zorunluluğu olmadan başvuruda bulunabiliyorlardı.

secim-2023-2044506.jpg

Milletvekilleri ve Belediye Başkanları için Özel Durumlar

Aday olacak milletvekilleri, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunmak zorundalardı. Aksi takdirde, yeni seçildikleri görevi reddetmiş sayılacaklardı. Bu durum, adayların gelecekteki görevleri konusunda şeffaf bir sürecin işlemesine olanak tanıyarak, seçim sonrası hızlı bir göreve başlama sürecini sağlıyordu.

secim-stok-aa-2036329.jpg

Mahalli idareler seçimlerinde aday olmak isteyenler için belirlenen bu süreç, adaylık sürecini düzenleyerek, kamu görevlileri arasında adil bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte, adaylar kampanya sürecine girecek ve halkın oylarıyla belirlenecek olan yerel yöneticiler için yarışacaklar.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bu saçma sapan haberlere itibar etmeyin: Bolu'daki 'Altın' Efsanesi
Bu saçma sapan haberlere itibar etmeyin: Bolu'daki 'Altın' Efsanesi
Fırtınada sonra sadece SEDAŞ değil, Türk Telekom’da sınıfta kaldı
Fırtınada sonra sadece SEDAŞ değil, Türk Telekom’da sınıfta kaldı
Batı Karadeniz'de uyuşturucuya savaş açıldı: güvenlik güçlerinden büyük darbe
Batı Karadeniz'de uyuşturucuya savaş açıldı: güvenlik güçlerinden büyük darbe
Bolu'da huzursuzluk yaratan açık alan alkol tüketimi!
Bolu'da huzursuzluk yaratan açık alan alkol tüketimi!
Emeklilerin hayatı değişiyor, en düşük maaş artık asgari ücret seviyesinde!
Emeklilerin hayatı değişiyor, en düşük maaş artık asgari ücret seviyesinde!
Bıçaklanmıştı yeniden görülen duruşmada eski sevgilisinden şikayetini geri çekti
Bıçaklanmıştı yeniden görülen duruşmada eski sevgilisinden şikayetini geri çekti
Bolu'da zabıta ekiplerinden “sakatım” diyen dilenciye suçüstü!
Bolu'da zabıta ekiplerinden “sakatım” diyen dilenciye suçüstü!
Meteoroloji açıkladı: Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı
Meteoroloji açıkladı: Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı