Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olmak İsteyen Kamu Görevlileri İçin İstifa Süreci Tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karara göre, 1 Ocak 2024'te başlayacak seçim sürecinde aday olmak isteyenlerin, 1 Aralık saat 17.00'ye kadar görevden ayrılmaları gerekiyordu. Bu kapsamda, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ve diğer belirtilen kuruluşlardaki görevliler istifa etmek zorundaydı. Yasal düzenlemelere göre, istifasını veya emeklilik dilekçesini belirtilen tarihe kadar sunmayan kamu görevlileri, adaylık sürecine dahil olamayacaklardı.

İstifaya Gerek Olmayanlar Kimler?

YSK'nın daha önceki kararlarına göre, bazı kişilerin adaylık için görevden ayrılma zorunluluğu bulunmuyor. Belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, görevlerinden istifa etmeden aday olma hakkına sahipti. Ayrıca, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar, adaylık için istifa etme zorunluluğu olmadan başvuruda bulunabiliyorlardı.

Milletvekilleri ve Belediye Başkanları için Özel Durumlar

Aday olacak milletvekilleri, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunmak zorundalardı. Aksi takdirde, yeni seçildikleri görevi reddetmiş sayılacaklardı. Bu durum, adayların gelecekteki görevleri konusunda şeffaf bir sürecin işlemesine olanak tanıyarak, seçim sonrası hızlı bir göreve başlama sürecini sağlıyordu.

Mahalli idareler seçimlerinde aday olmak isteyenler için belirlenen bu süreç, adaylık sürecini düzenleyerek, kamu görevlileri arasında adil bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte, adaylar kampanya sürecine girecek ve halkın oylarıyla belirlenecek olan yerel yöneticiler için yarışacaklar.