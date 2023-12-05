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Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem: İTÜ'lü profesörden ayrıntılar ve fayın Bolu’ya ilgisi

Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem: İTÜ'lü profesörden ayrıntılar ve fayın Bolu’ya ilgisi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'ni sarsan 5.1 büyüklüğündeki Gemlik depreminin detaylarını açıkladı.

Tüysüz, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın Bolu civarından batıya doğru uzanan kollarından birinde meydana geldiğini belirtti. Bu kollar, Adapazarı ve İzmit Körfezi'nden geçerek Marmara Denizi'ne ulaşıyor ve Saros Körfezi'ne kadar devam ediyor.

Fay hatları ve deprem sıklığı

Prof. Dr. Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı'nın hızlı hareket ettiğini ve yaklaşık her 250-300 yılda bir büyük depremler ürettiğini vurguladı. Ayrıca, fayın Geyve-Pamukova-İznik gölü güneyi üzerinden Gemlik ilçesine doğru uzandığını ve bu bölgede daha yavaş hareket ettiğinden dolayı daha az sık depremler meydana getirdiğini açıkladı.

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Gemlik Körfezi'ndeki faylar ve depremler

Gemlik Körfezi'ndeki çek-ayır havza yapısı nedeniyle, körfezde çok sayıda kısa faylar bulunuyor. Bu faylar, orta ve küçük ölçekli depremlere neden oluyor. Prof. Tüysüz, 2009 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalarla körfezdeki fayların detaylı olarak incelendiğini ve bugünkü depremin bu faylardan birinde gerçekleştiğini belirtti.

Depremin büyüklüğü ve fayın uzunluğu

Fayın boyunun kısalığı, depremin büyüklüğünü etkiliyor. Prof. Tüysüz, bugünkü 5.1 büyüklüğündeki depremin, bir normal fay üzerinde gerçekleştiğini ve bu fayın boyunun kısa olması nedeniyle depremin küçük ölçekte kaldığını ifade etti.

Marmara bölgesi ve deprem tehlikesi

Prof. Dr. Tüysüz, Marmara Denizi'nde hem kuzeyde hem de güneyde stres birikimi olduğunu ve bu durumun, Marmara Bölgesi'ndeki deprem tehlikesini artırdığını belirtti. Bölgede, içerisinden diri fay geçen Gemlik ve Bursa gibi yerleşim yerlerinin her zaman depreme hazır olması gerektiğini vurguladı.

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