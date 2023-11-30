Meizu 21: Yeni Amiral Gemisi Telefon Uygun Fiyatı ve Üst Düzey Özellikleriyle Tanıtıldı

Ancak, maalesef Türkiye'ye gelme ihtimali düşük. İnce çerçevelere sahip 6.55 inç büyüklüğündeki FHD+ OLED ekranı, 120 Hz tazeleme oranı ve yüksek parlaklık değeriyle gözleri üzerine çekiyor. Ayrıca, ekranın içine gömülü parmak izi okuyucu sensörü kullanıcılarına pratik bir deneyim sunuyor.

Güçlü Performans ve Geniş Depolama

Meizu 21, Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılmış durumda. Bu işlemciye 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Kullanıcılar, yüksek performans ve geniş depolama kapasitesi ile telefonlarında daha fazla veri depolayabilir ve daha hızlı işlem yapabilirler. Özellikle 80W hızlı şarj desteğiyle gelen 4.800 mAh kapasiteli batarya, telefonun gün boyu kullanımını kolaylaştırıyor.

Göz Alıcı Kamera Sistemi

Meizu 21'in arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameraların başında 200 MP çözünürlüğe sahip Samsung S5KHP3 sensörlü ana kamera geliyor. OIS desteği sayesinde net ve stabil çekimler mümkün hale geliyor. Ayrıca, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik odaklı kamera da çeşitli çekim senaryolarına uygunluk sağlıyor. Yapay zekâ destekli kamera kurulumu, kullanıcılara yaratıcı fotoğraf ve video deneyimleri sunuyor.

Meizu 21 Fiyatları ve Renk Seçenekleri

Meizu 21, uygun fiyatlı olmasına rağmen sunduğu üst düzey özelliklerle dikkat çekiyor. Telefonun fiyatlandırması şu şekilde:

8 GB + 256 GB: 480 dolar

12 GB + 256 GB: 520 dolar

12 GB + 512 GB: 565 dolar

Meizu 21, siyah, mor, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak. Ancak, Türkiye'ye gelme olasılığı düşük olduğu için bu üst düzey telefonu edinmek isteyenlerin dış kaynaklardan temin etmeleri gerekebilir.

Meizu 21, Performans ve Tasarımıyla Öne Çıkıyor

Meizu'nun yeni amiral gemisi Meizu 21, etkileyici teknik özellikleri, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ancak, Türkiye'ye gelmeme ihtimali, bu ürünü bekleyenleri başka seçeneklere yönlendirebilir. 5 Aralık itibarıyla satışa sunulacak olan Meizu 21, global pazarda telefon tutkunlarının ilgisini çekecek gibi duruyor.