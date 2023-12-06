Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama

Orman Barkod Uygulaması Nedir?

Orman barkod uygulaması, ağaç ve orman ürünlerini takip etmek için kullanılan bir teknolojidir. Bu sistem, her bir ağaca veya orman ürününe benzersiz bir barkod atayarak, bu ürünlerin kaynağını, miktarını ve hareketlerini kolayca izlemeyi sağlar. Barkodlar, orman yönetimi, sürdürülebilirlik çalışmaları ve kaçak kesim gibi olumsuz faaliyetlerin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, orman emvalinin (ağaç ve diğer orman ürünleri) yönetimini ve takibini daha verimli ve şeffaf hale getirir.

Çalışmalar Tamamlandı

Barkod uygulaması ile Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinin 3 nolu bölmesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 320.460 metreküp dikili damgadan elde edilen metreküplü orman emvallerinin mesaha çalışmaları tamamlandı. Bölmede üretilen emvallerin mesaha işlemi, barkod uygulaması sayesinde gerçekleştirildi. Bu uygulama, orman kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve korunmasına katkı sağlamaktadır.