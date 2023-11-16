Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak

Bolu'nun Mengen ve Mudurnu ilçelerinde, planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bu kesintiler, bölge sakinlerinin günlük yaşamını geçici olarak etkileyecek önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor. İşte ilçelerde uygulanacak planlı kesintilerin detayları.

Mengen İlçesinde Kesintinin Detayları

Mengen ilçesinde, Alibeyler, Kösekadılar ve Merkez Mahallelerini etkileyecek planlı bir elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesinti, Alıbeyler Köy Yolu, Alibeyler Köyü, Alibeyler Köyü Yolu, Eskipazar Mengen Yolu ve Kösekadılar Mahalle Yolu kesimlerinde uygulanacak. Planlanan kesinti, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Mudurnu İlçesindeki Kesintinin detayları

Mudurnu ilçesinde ise Karataş ve Merkez Mahallelerinde bir kesinti planlandı. Kesinti, Karatas Merkez Köy Yolu ve Karataş Köyü Yolu kesimlerinde uygulanacak. Bu kesinti, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bölge Sakinlerine Önemli Uyarılar

Her iki ilçede de bölge sakinleri, kesinti süresince elektrikle çalışan cihazlarını güvenlik amacıyla kapalı tutmalıdır. Ayrıca, kesinti süresince acil durumlar için cep telefonlarını ve diğer önemli elektronik cihazları şarj etmeleri önerilir. Elektrik kesintisi süresince yaşanabilecek herhangi bir acil durum için ilgili kurumlarla iletişime geçmeye hazır olmaları önem taşıyor.

Kesintilerin Amacı ve Beklenen Sonuçlar

Bu planlı kesintiler, her iki bölgedeki elektrik altyapısının iyileştirilmesi ve bakım çalışmalarının yapılması amacıyla gerçekleştirilecek. Kesinti sonrasında, bölge sakinleri daha güvenilir ve kesintisiz bir elektrik hizmeti alacaklar.