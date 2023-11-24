Meral Akşener'in İYİ Parti İçindeki Krize Yanıtı: Ümit Dikbayır İddialarına Hukuki Mücadele Başlıyor

Dikbayır, canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in para dağıttığına dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak partiyi sarsmıştı.

Akşener, bu iddialara karşı ilk yanıtını verdi ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti İçindeki İçsel Çatışma: Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın İddialarına Yanıt

Meral Akşener, konuşmasına duyduğu üzüntüyü ifade ederek başladı. "Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim" diyen Akşener, partisinden ayrılan veya istifa eden üyelerle ilgili olarak bugüne kadar sessiz kalmaya özen gösterdiğini belirtti.

Ancak, Ümit Dikbayır'ın ortaya attığı iddiaların kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Parti İçi Hesaplaşma: Akşener, İstifa Eden Üyelerle İlgili Nezaket İlkelerini Vurguladı

Genel Başkan Akşener, partiden ayrılan üyelerle ilgili konuşurken nezaket kurallarına uygun davrandıklarını ve bu konuda hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

İstifa eden üyelerin hakkında konuşmamaya özen gösterdiklerini belirten Akşener, bu sürecin parti içindeki bir hesaplaşma olduğunu ve bu hesaplaşmanın üyelerin kendi seçmenleriyle yapılması gereken bir süreç olduğunu ifade etti.

Medya Saldırıları ve İYİ Parti'nin Seçim Kararı: Meral Akşener'den Çarpıcı Değerlendirmeler

Meral Akşener, bu dönemde medya tarafından kendilerine yöneltilen saldırıların arttığını ve bu saldırıların muhalif ve yandaş medya arasında birleştiğini dile getirdi.

Partisinin Türkiye genelinde aday gösterme kararı aldığından beri bu tür saldırılara maruz kaldıklarını belirten Akşener, bu durumu "çok enteresan" olarak değerlendirdi.

Ümit Dikbayır'ın İddiaları Hukuki Sürece Dönüştü: Akşener, İftiraya Karşı Tedbir Alıyor

İYİ Parti lideri, Ümit Dikbayır'ın yaptığı iddiaların hukuki bir süreç olduğunu belirterek, ilgili isimlerle ilgili açıklamalarda bulunmanın şu aşamada mümkün olmadığını ifade etti.

Ancak, iddiaların iftira olduğunu belirten Akşener, konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve ilgili ismin partiden tedbirli olarak ihracı için başvuruda bulunduklarını açıkladı.