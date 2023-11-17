Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen ve 73 ili kapsayan Mercek-4 operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. Operasyon, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik olarak yapıldı.

Bu kapsamlı müdahale, son 3 gün içinde gerçekleştirildi ve önemli sonuçlar elde edildi. Bakan Yerlikaya, 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca ve 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silahın ele geçirildiğini belirtti. Bu operasyonlar sonucunda bin 127 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bolu'da yüksek sayıda silah yakalandı ve şüpheliler gözaltında

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Bolu'da da Mercek-4 operasyonları büyük bir başarıya imza attı. Ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarına karşı yapılan bu önemli mücadelede, Bolu'da belirli bir sayıda silahın ele geçirildiği ve şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. Bu, Bolu'nun huzur ve güvenliği için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



Operasyonun diğer şehirlere etkisi ve genel başarı

Operasyon, İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanındaki illeri kapsıyor. Özellikle İstanbul'da 136 tabanca ve 5 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 195 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana, İzmir, Antalya ve Ankara gibi şehirlerde de benzer başarılar elde edildi.



Bakan Yerlikaya'dan tebrik ve geleceğe dönük mesajlar

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Jandarma ve Emniyet güçlerini tebrik etti. Ayrıca, aziz millete huzur ve güvenlik mesajı vererek, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Operasyonun Türkiye'ye etkisi ve önemi

Mercek-4 operasyonu, Türkiye'nin huzur ve güvenliğine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve şüphelilerin gözaltına alınması, organize suç örgütlerine ve kaçakçılara karşı atılan büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor. Bu başarı, Türkiye'nin iç güvenliğine katkıda bulunan önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçmiştir.