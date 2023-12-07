Mercek-7 operasyonu 73 ilde başarıyla gerçekleştirildi, bin 264 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin 73 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen büyük çaplı Mercek-7 operasyonu, silah kaçakçılığına büyük bir darbe vurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyon sonucunda bin 264 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu kapsamlı operasyon, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayarak İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Konya, Mersin, Manisa gibi diğer illerde de etkin bir şekilde yürütüldü.

Operasyonun sonuçları

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam bin 38 adet silah ele geçirildi. Bu silahların arasında 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca ve 162 ruhsatsız av tüfeği bulunuyor. İlk beş şehirde ele geçirilen silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler özellikle dikkat çekiyor. Örneğin, İstanbul'da 146 tabanca ve 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi ve 187 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa, Adana, İzmir ve Ankara'da da benzer başarılı sonuçlar elde edildi.

Jandarma ve emniyetin başarısı

Operasyonun başarısında İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerinin etkin rolü büyük önem taşıyor. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada bu birimlerin kahramanca çabalarını özellikle vurgulayarak, operasyonun başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.