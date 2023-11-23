Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla bekleniyor! Dolar ve altın fiyatları faiz kararından nasıl etkilenecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını saat 14:00’da açıklayacak. Peki faiz kararı beklentileri ekonomistlere göre ne yönde? Faiz kararı sonrası dolar ve altının durumu ne olacak?

Yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Bugün saat 14.00'te Kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına katılan 12 ekonomistin anketine göre, ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik beklentilerinin medyanı 250 baz puanlık bir artırım yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puan arasında bir artış öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda dolar endeksi dört günlük düşüşüne son verdi ve yurt içinde Dolar/TL 28,81 TL seviyesini görerek rekorunu kırdı. Son bir ayda kurda yüzde 2,5 artış oldu. Yılbaşından bu yana ise dolar kuru yüzde 54 arttı. Euro/TL kuru da 31,47 seviyesine kadar çıktı.

Dolar/TL tarafındaki yükseliş sürerken ılımlı risk primi de (CDS) gerilemesini sürdürdü. Türkiye'nin risk primi 33 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 334 baz puana kadar çekildi.

Ons altın dün 2001 doların üzerine çıkarken bu sabah ise bu seviyenin altına çekildi. Altının onsu 1998 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı dün 1851 liraya kadar yükselerek rekorunu yenilemişti. Bu sabah ise altının gram fiyatı 1849 liradan güne merhaba dedi. Çeyrek altın 3.161 TL, Cumhuriyet altını 12.898 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise1.840 TL seviyelerinden değerleniyor.

Faiz kararı dolar ve altını nasıl etkileyecek?

Faiz kararı sonrasında altın fiyatlarının seyri ve Dolar/TL kuru konusundaki belirsizlikler, ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Beykent Üniversitesi'nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Mynet'e yaptığı değerlendirmede, TCMB faizindeki tepe noktanın yüzde 40 olduğunu öne sürdü. Parasal sıkılaşmanın birikimli etkilerini değerlendiren Tufaner, Perşembe günkü toplantıda faizin 250 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade etti.

Ancak, doların yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirten Tufaner, kurun ve enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için beklentilerin ötesinde bir faiz artışının gerekebileceğine dikkat çekti. Tufaner, büyüme ve enflasyon tercihinin faiz kararını belirleyeceğini vurgulayarak, altın, dolar ve borsa için tahminlerde bulundu.

Tufaner'e göre, 250 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşirse dolarda 30 TL'yi görmek ve Borsa İstanbul'da 8200 seviyesinin kısa sürede aşılması olasıdır. Ayrıca, doların yükselişine ons fiyatının da eşlik etmesi durumunda gram altında yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Ancak, agresif bir faiz artışının gerçekleşmesi durumunda hem doların hem de borsanın baskılanabileceğini belirtti.