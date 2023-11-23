Merkez Bankası'nın Sert Faiz Artışı: Türk Lirası ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri

Merkez Bankası'ndan Beklenmedik Faiz Artışı

Şimşek'in göreve gelmesiyle "rasyonel politikalara" dönüş sinyali verildi ve düşük faiz dönemi sona erdi. 2023 Kasım ayında, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve yıllık enflasyonun daha da artacağı endişeleriyle, Merkez Bankası politika faizini yüzde 35'ten 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti. Bu karar, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir artışı temsil ediyor ve Türk ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Seçimler Sonrası Faiz Artışları

Merkez Bankası'nın bu son artışı, yeni yönetimin altıncı faiz artışı oldu ve seçimler sonrası toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puana ulaştı. Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinde artış beklerken, tahminler genellikle yüzde 37.5 ile yüzde 40 arasında değişiyordu. Bloomberg HT ve AA Finans anketlerindeki medyan beklentiler ise kasım ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 37,5 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Erdoğan'ın Düşük Faiz Politikası ve Sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı düşük faiz politikaları sonucunda, TCMB 2021 yılında bir haftalık repo faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, Türk Lirası'nın değer kaybını engellemek için Merkez Bankası rezervleri kullanılıyordu.

Ekonomik Denge ve Gelecek Beklentileri

Merkez Bankası'nın bu sert faiz artışı, Türk ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu karar, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda Türk Lirası'nın değerini ve enflasyonu etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ekonomistler ve yatırımcılar, bu yeni politikanın Türkiye ekonomisine uzun vadede nasıl bir etki yapacağını yakından takip ediyor.