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  3. Meteoroloji açıkladı: Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı
Meteoroloji açıkladı: Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı

Meteoroloji açıkladı: Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Bilecik illeri için 1-2-3 Aralık 2023 tarihleri kapsamında detaylı hava durumu raporunu yayınladı.

MGM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu illerde hafta sonu boyunca fırtınalı ve bulutlu hava koşullarının hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Batı Karadeniz sahillerinde beklenen fırtına için ayrıca uyarıda bulundu. Vatandaşların ve ilgili kurumların fırtına ve yoğun yağışlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı raporda, söz konusu illerde beklenen hava durumunun ayrıntıları il il verildi. Bu rapor, halkın ve yetkililerin gerekli tedbirleri almasına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. İlgililer, MGM'nin resmi internet sitesinde yer alan detaylı hava durumu raporunu inceleyerek, hafta sonu için planlarını buna göre düzenleyebilirler.

İşte il il hava durumu:

BOLU HAVA DURUMU

mgm-bolu.jpg

ANKARA HAVA DURUMU

mgm-ankara.jpg

İSTANBUL HAVA DURUMU

mgm-istanbul.jpg

KOCAELİ HAVA DURUMU

mgm-kocaeli.jpg

sakarya-mgm.jpg

DÜZCE HAVA DURUMU

mgm-duzce.jpg

ZONGULDAK HAVA DURUMU

mgm-zonguldak.jpg

BARTIN HAVA DURUMU

mgm-bartin.jpg

KARABÜK HAVA DURUMU

mgm-karabuk.jpg

KASTAMONU HAVA DURUMU

mgm-kastamonu.jpg

SİNOP HAVA DURUMU

mgm-sinop.jpg

ÇANKIRI HAVA DURUMU

mgm-cankiri.jpg

BİLECİK HAVA DURUMU

mgm-bilecik.jpg

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