  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meteoroloji uyarısı ile kış lastiği değişiminde büyük artış
Meteoroloji uyarısı ile kış lastiği değişiminde büyük artış

Meteoroloji uyarısı ile kış lastiği değişiminde büyük artış

Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar ve fırtına uyarısı sonrasında vatandaşlar, kış lastiği taktırmak için oto lastikçilere akın etti. Bu durum, lastikçilerde beklenmedik bir yoğunluğa neden oldu.

1 Aralık Öncesi Kış Lastiği Değişimi Hareketliliği

uyariyi-duyan-lastikcilere-kostu2.jpg

Her yıl 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl, meteorolojik uyarılar nedeniyle daha erken bir hareketlilik yarattı. Haberi duyan vatandaşlar, kış şartlarına hazırlıklı olmak için lastik değişimine hız verdi. Kent merkezindeki oto lastikçiler, işlerin yüzde 100'den fazla artış gösterdiğini belirtiyor.

uyariyi-duyan-lastikcilere-kostu3.jpg

Vatandaşlar ve Lastikçilerden Kış Lastiği Tavsiyeleri

Musa Can gibi birçok vatandaş, kış lastiklerini erken takmanın önemini vurguluyor. Sosyal medya ve meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak, kış şartlarına hazırlıklı olmak için lastik değişimini erkene aldıklarını belirtiyorlar. Oto lastikçi Serdar Çoban ise, güvenli seyahat için herkesin kış lastiğini taktırması gerektiğini, yoğun talep nedeniyle gece yarısına kadar mesai yapacaklarını ifade ediyor.

uyariyi-duyan-lastikcilere-kostu6.jpg

Kış Lastiği Değişiminde Yoğunluk ve Güvenlik Önlemleri

Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarıları, kış lastiği değişiminde büyük bir yoğunluk yaratırken, lastikçiler vatandaşları mağdur etmemek için ekstra mesai yapıyor. Güvenli seyahat için kış lastiği kullanımının önemi bir kez daha gündeme gelmiş durumda.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Çiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli değişiklikler ve yeni başvuru süreci
Çiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli değişiklikler ve yeni başvuru süreci
Bolu Abant Gölü'nde Kışın İzleri: Doğa, Karla Buluştu!
Bolu Abant Gölü'nde Kışın İzleri: Doğa, Karla Buluştu!
Kış mevsimiyle birlikte kömür ve odun fiyatlarında artış cep yakmaya başladı
Kış mevsimiyle birlikte kömür ve odun fiyatlarında artış cep yakmaya başladı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Bakım Çalışmalarıyla Trafiğe Kapatıldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Bakım Çalışmalarıyla Trafiğe Kapatıldı
BAİBÜ öğrencileri karın içinde vizelere yetişmeye çalıştı!
BAİBÜ öğrencileri karın içinde vizelere yetişmeye çalıştı!
Sinop Lakerda Festivali'nde yeni lezzetler:,Balık Burger ve Levrekli Bolu Mantısı
Sinop Lakerda Festivali'nde yeni lezzetler:,Balık Burger ve Levrekli Bolu Mantısı
Boluspor taraftarlarından Prijovic için sosyal medya kampanyası
Boluspor taraftarlarından Prijovic için sosyal medya kampanyası