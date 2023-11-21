Meteoroloji uyarısı ile kış lastiği değişiminde büyük artış

Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar ve fırtına uyarısı sonrasında vatandaşlar, kış lastiği taktırmak için oto lastikçilere akın etti. Bu durum, lastikçilerde beklenmedik bir yoğunluğa neden oldu.

1 Aralık Öncesi Kış Lastiği Değişimi Hareketliliği

Her yıl 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl, meteorolojik uyarılar nedeniyle daha erken bir hareketlilik yarattı. Haberi duyan vatandaşlar, kış şartlarına hazırlıklı olmak için lastik değişimine hız verdi. Kent merkezindeki oto lastikçiler, işlerin yüzde 100'den fazla artış gösterdiğini belirtiyor.

Vatandaşlar ve Lastikçilerden Kış Lastiği Tavsiyeleri

Musa Can gibi birçok vatandaş, kış lastiklerini erken takmanın önemini vurguluyor. Sosyal medya ve meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak, kış şartlarına hazırlıklı olmak için lastik değişimini erkene aldıklarını belirtiyorlar. Oto lastikçi Serdar Çoban ise, güvenli seyahat için herkesin kış lastiğini taktırması gerektiğini, yoğun talep nedeniyle gece yarısına kadar mesai yapacaklarını ifade ediyor.

Kış Lastiği Değişiminde Yoğunluk ve Güvenlik Önlemleri

Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarıları, kış lastiği değişiminde büyük bir yoğunluk yaratırken, lastikçiler vatandaşları mağdur etmemek için ekstra mesai yapıyor. Güvenli seyahat için kış lastiği kullanımının önemi bir kez daha gündeme gelmiş durumda.