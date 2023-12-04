Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den yağış tahmini: 4 Aralık'ta etkili olacak

Sosyal medya üzerinden yapılan bu duyuruda, özellikle İstanbul'da son günlerde yaşanan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranının arttığına dikkat çekildi. Ökten, Türkiye genelinde beklenen yeni yağış tarihinin 4 Aralık olduğunu belirtti.

İstanbul'daki Yağışlar ve Barajlardaki Doluluk

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinde gözle görülür bir artışa neden oldu. Bu durum, su kaynakları açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Meteoroloji uzmanı Ökten'in paylaşımları, bu olumlu gelişmeyi vurguluyor.

4 Aralık'ta Beklenen Yağışların Etkisi

Kerem Ökten'in verdiği bilgilere göre, 4 Aralık tarihinde Türkiye genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışların, özellikle su kaynakları üzerinde olumlu etkiler yaratması ve mevcut baraj doluluk oranlarını daha da artırması umuluyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in açıklamaları, Türkiye'deki yağış durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor. Özellikle İstanbul'daki barajlar için sevindirici olan bu yağışların, 4 Aralık'ta ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Bu durum, su kaynakları yönetimi ve çevresel dengeler açısından önem taşıyor.

Bolu hava durum ne olacak?

Peki, Bolu ve Gerede de durum ne olacak? Bolu’da cumartesi günü güneşli ve en yüksek 16 derece bir hava sıcaklığı bekleniyor cumartesi güneşin tadını çıkarmak isteyenler gün geçirmiş olacak. 3 Aralık Pazar günü ise çok bulutlu fakat hava sıcaklığı değişmeyecek. Bir önceki gün ile aynı hava sıcaklığı yani 16 derece sıcaklık yaşanacak ilimizde gece en düşük sıcaklı ise 6 derece olacak. Pazar, pazartesi günleri parçalı bulutlu fakat 14 derece dolaylarında sıcaklık olacak ilimizde hafta sonuna kadar yağmur beklenmiyor.

Gerede hava durumu ne olacak?

Gerede hafta sonu hava durumu ise şöyle. Cumartesi günü güneşli bir havaya uyanacak olan Gerede gün içinde en yüksek 14 en düşük 5 derece sıcaklık yaşayacak. Pazar günü çok bulutlu en yüksek 14 en düşük 5 derece olan hava sıcaklığı ilçede pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta boyunca yağmur beklenmeyen ilçede sadece Cuma günü %30 ihtimalle bir yağmur görülebilir. Cuma günü en yüksek 7 en düşük 2 derece sıcaklık gerçekleşmesi bekleniyor.