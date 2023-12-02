Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı

Metro Türkiye'nin "Yerelin İzinde" projesi, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini keşfetmeye devam ediyor. Şile etkinliğinde odak noktası, Türkiye'nin yerel mantar çeşitlerinden biri olan Bolu Kanlıca mantarı oldu.

Mantar Çeşitliliği ve Kültürel Miras

Türkiye'nin orman habitatlarında bulunan zengin mantar çeşitliliği, bu projenin temelini oluşturuyor. Bolu Kanlıca mantarı, Türk mutfağının değerli bir parçası olarak kabul ediliyor ve bu projede kültürel mirasın bir parçası olarak ön plana çıkarılıyor.

Mantar Toplamanın Sanatı ve Bilimi

Etkinlikte, Mikolog Jilber Barutçiyan rehberliğinde mantar toplamanın incelikleri katılımcılara aktarıldı. Bu deneyim, mantar toplamanın sadece bir hobi değil, aynı zamanda özel beceriler ve bilgi gerektiren bir sanat olduğunu gösteriyor.

Bolu Kanlıca Mantarının Mutfakta Yeri

Şef Şemsa Denizsel ve Casa Lavanda'nın kurucu Şefi Emre Şen tarafından hazırlanan özel menüler, Bolu Kanlıca mantarının mutfaktaki yaratıcı kullanımlarını ve gastronomik potansiyelini vurguluyor. Bu menüler, mantarın Türk mutfağındaki çeşitli kullanım alanlarını gözler önüne seriyor.

Metro Türkiye'nin Mantar Çeşitliliğine Yaklaşımı

Metro Türkiye Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan, Türkiye'nin mantar çeşitliliğinin Metro Türkiye'nin raflarında da kendini gösterdiğini belirtiyor. Bolu Kanlıca mantarı başta olmak üzere, çeşitli mantar türlerinin taze ve kuru formda sunulduğunu vurguluyor.

Bolu Kanlıca Mantarının Geleceği

Metro Türkiye'nin "Yerelin İzinde" projesi, Bolu Kanlıca mantarı gibi yerel lezzetleri öne çıkararak, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini vurguluyor. Bu proje, gelecek nesillere aktarılacak değerli bilgiler sunarak, Türk kültürü ve mutfak mirasının korunmasına katkıda bulunuyor.