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Meydan Köyünde Fırtına Kabusu: Tahıl Ambarı Yıkıldı, Canlar Gitti

Meydan Köyünde Fırtına Kabusu: Tahıl Ambarı Yıkıldı, Canlar Gitti

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana gelen şiddetli fırtına, trajik bir olaya neden oldu. Sabah saatlerinde etkili olan aşırı fırtına, Meydan köyünde bir tahıl ambarını yerle bir etti. Bu felaketin altında kalan Nefize Keserci (77), hay

Acı Olay: Meydan Köyü'nde Yaşlı Kadın Fırtınada Hayatını Kaybetti

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Meydan köyünde yaşayan Nefize Keserci, evinin bahçesinde zaman geçirdikten sonra dinlenmek amacıyla evinin yanında bulunan tahıl ambarının altına geçmişti. Fakat bu sırada çıkan şiddetli fırtına, ambarı devirerek yaşlı kadının üzerine yıktı. Olayın ardından çevre sakinleri tarafından yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Keserci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay Yerinde İncelemeler Sürüyor: Jandarma ve Savcı Meydan Köyündesinop-meydankoy-firtina-1-olu-3.jpgJandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı incelemelerde bulunuyor. Ayrıca olay yerine gelen savcının da incelemeleri sürdüğü bildirildi. Meydan köyünde yaşanan bu üzücü olay, bölge halkını yasa boğdu. Nefize Keserci’nin yalnız yaşadığı, eşi vefat etmiş ve çocuklarının İstanbul’da ikamet ettiği öğrenildi.

Meydan Köyü Fırtınaya Teslim: Güvenlik Önlemleri Arttırılıyorsinop-meydankoy-firtina-1-olu-4.jpg

Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyünde yaşanan bu trajik olay, bölgedeki fırtına tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Bölge sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyor.

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