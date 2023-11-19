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  3. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı ve Iğdır teşkilatlarıyla bir araya geldi.
MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı ve Iğdır teşkilatlarıyla bir araya geldi.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı ve Iğdır teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Milletvekili İsmail Akgül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından doğu illerinin oluşturduğu, genişletilmiş, bölge istişare toplantılarına görevlendirildi. Bizim İsmail şimdide Doğu illerinin “Bizim İsmail”i oldu.

MHP Genel Başkanı tarafından görevlendirildi

Bolu’nun genç ve dinamik MHP’li milletvekili İsmail Akgül Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı, Iğdır illerinin, İl, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları Başkanları, Türkiye Kamu Sen ve Şube Başkanlarımız ve TÜRKAV Başkanlarının katılımlarıyla, MHP Genel Başkan Yrd. Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç'ın Divan Başkanlığında, MHP Genel Sekreter Yrd, MYK ve MDK Üyeleri ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda Genişletilmiş Bölge İstişare toplantılarına katıldı.

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Doğu illerinden Akgül’e büyük sevgi

MHP teşkilatlarının da büyük ilgisini gören MHP Bolu Milletvekili, Akgül, gördüğü ilgi ve alakadan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek; “Tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.

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Bizim İsmail, Doğu da Bolu’yu temsil etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, “2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu” sloganıyla Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı ve Iğdır teşkilatlarının katılımlarıyla bölge istişare toplantısında katılarak ilimizi temsil etti. Bizim İsmail, Doğu illerinin de “Bizim İsmail’i oldu.

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